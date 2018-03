Udinese, Danilo in gruppo. Lasagna prosegue il percorso di recupero

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sull'Udinese, diffuse dal sito ufficiale del club bianconero. Si torna a lavorare sul campo del Bruseschi con l'obiettivo di preparare al meglio la sfida di sabato con il Sassuolo. I friulani, che si erano allenati con intensità anche ieri disputando una partitella contro la Primavera, hanno svolto molto possesso palla oltre alla consueta fase di riscaldamento sia in palestra che in campo. Si è rivisto anche capitan Danilo che, dopo aver disputato ieri quasi tutta la partitella, si è allenato nuovamente in gruppo mentre Kevin Lasagna sta continuando il suo percorso di recupero. Prossimo allenamento domani pomeriggio alle 15.00.