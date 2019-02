Udinese, De Paul ancora out. Pussetto e Mandragora in gruppo

Fonte: udineseblog

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Seduta mattutina per l'Udinese che oggi al Bruseschi lavora sulla tattica, a porte chiuse. Nelle esercitazioni, Nicola chiede ai suoi maggiore aggressività e precisione in fase offensiva. Ancora a parte Valon Behrami, mentre Rodrigo De Paul è rimasto all'interno dello stadio dove viene sottoposto a terapie. Gli esami strumentali alla caviglia, che ieri ha subito una forte botta, hanno dato esito negativo, escludendo problematiche serie. L'argentino, quindi, dovrebbe essere recuperabile per domenica. Sono tornati regolarmente in gruppo anche Mandragora e Pussetto, che ieri hanno svolto esercitazioni differenziate.