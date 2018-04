Udinese-Fiorentina, al 13' un minuto di applausi per Davide Astori

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Minuto di applausi alla Dacia Arena per ricordare Davide Astori. Come già annunciato prima della partita tra Udinese e Fiorentina, allo scoccare del 13' i tifosi hanno applaudito per sessanta secondi in memoria dello sfortunato ex difensore viola, deceduto la notte tra il 3 e 4 marzo proprio prima della trasferta gigliata in Friuli. Sul maxischermo dell'impianto di Udine, inoltre, è stata proiettata la foto dell'ex numero 13 gigliato.