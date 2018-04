Udinese-Fiorentina, al 13° del primo tempo un minuto per Astori

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questo il tweet dell'Udinese in vista della gara di oggi delle 18:30 contro la Fiorentina per ricordare Davide Astori. "Un minuto di applausi per Davide Astori. Il 13 era il numero della sulla maglia, e proprio al minuto 13 del p.t. sui mega schermi della Dacia Arena comparirà la foto di Astori, un ricordo e un segnale per invitare tutto il pubblico presente a dedicargli un applauso".