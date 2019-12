Udinese, Gotti: "Napoli in difficoltà? Pensiamo a noi"

Dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - UDINE, 06 DIC - "Dobbiamo pensare alla nostra prestazione. Le problematiche o la forza degli avversari che incontriamo di volta in volta sono affari loro, ci devono interessare relativamente". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Luca Gotti nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga di domani con il Napoli, rispondendo a chi gli sottolineava il momento di difficoltà degli avversari. "Credo sia abbastanza importante in questo momento crearsi un atteggiamento e far dipendere le cose più possibile da noi stessi" ha spiegato il concetto. L'atteggiamento è quello da cui dobbiamo partire. Noi dobbiamo fare l'Udinese, mettere in campo tutto quello che abbiamo, possibilmente creandoci l'entusiasmo intorno. Poi il risultato, purtroppo, dipende anche da altri fattori". "Vedremo cosa ci dirà il campo domani - ha concluso commentando le assenze di Allan e Milik nelle fila ospiti - Siamo consapevoli della forza del Napoli, con o senza quei due giocatori". (ANSA).