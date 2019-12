© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppia seduta in programma oggi per l'Udinese che questa mattina al Bruseschi ha svolto un allenamento prettamente atletico, con alcuni giocatori che hanno lavorato a parte nell'ottica di lavori personalizzati programmati. Stando a quanto riportato da UdineseBlog.it Gotti spera di recuperare per domenica Ken Sema mentre sarà difficile riuscire ad avere a disposizione Samir. Scontata l'assenza di Jajalo in mediana.