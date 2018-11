Diego Godin e l’Atletico Madrid, futuro ancora insieme? Probabilmente sì. Ma bisognerà trovare l’accordo, perché il difensore ha manifestato la chiara intenzione di restare in Spagna, tuttavia soltanto dinnanzi ad un rinnovo di contratto triennale o addirittura quadriennale con sostanzioso...

TMW - Godin-Atletico Madrid, partita a scacchi per il rinnovo: la situazione

Leggo verso Juventus-SPAL: "Una trappola per nemico"

Il Corriere di Torino verso la sfida al Cagliari: "Sorpresa in serbo"

La Nuova Ferrara: "Spal domani in casa contro la Juventus"

Il Mattino: "Da Meret a Nainggolan, quei tesori in infermeria"

Il tecnico dell'Udinese, Davide Nicola , ha convocato ventidue giocatori per la gara di domani contro la Roma. Questo l'elenco completo.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy