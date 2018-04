Udinese, i convocati di Oddo per il Cagliari: torna Fofana

Fonte: udinese.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono 21 i bianconeri in partenza per la Sardegna, convocati da Mister Oddo per la sfida con il Cagliari. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Bizzarri, Borsellini, Scuffet

DIFENSORI: Alì Adnan, Danilo, Nuytinck, Pezzella, Samir, Stryger Larsen, Widmer, Zampano

CENTROCAMPISTI: Balic, Barak, De Paul, Fofana, Hallfredsson, Ingelsson, Jankto

ATTACCANTI: Lasagna, Maxi Lopez, Perica