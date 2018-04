Udinese, i convocati di Tudor per Benevento: assente solo Angella

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prime convocazioni per il nuovo tecnico Igor Tudor. 22 i bianconeri in partenza per Benevento, assenti solo Angella per infortunio e Jankto per squalifica.

PORTIERI

Bizzarri, Borsellini, Scuffet

DIFENSORI

Alì Adnan, Danilo, Nuytinck, Pezzella, Samir, Stryger Larsen, Widmer, Zampano

CENTROCAMPISTI

Balic, Barak, Behrami, De Paul, Fofana, Hallfredsson, Ingelsson, Pontisso

ATTACCANTI

Lasagna, Maxi Lopez, Perica