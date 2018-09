Udinese, i convocati di Velazquez: sempre out Badu e Ingelsson

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Doppia defezione a centrocampo per l'Udinese di mister Velazquez: per la sfida al Torino saranno infatti indisponibili Ingelsson e Badu, entrambi fuori per infortunio. Questi i bianconeri convocati da mister Velazquez per la sfida di domani alle 15:

Portieri: Nicolas, Musso, Scuffet.

Difensori: Troost-Ekong, Nuytinck, Opoku, Pezzella, Samir, Stryger, Ter Avest, Wague.

Centrocampisti: Balic, Barak, Behrami, D'Alessandro, De Paul, Fofana, Mandragora.

Attaccanti: Lasagna, Machis, Pussetto, Teodorczyk, Vizeu.