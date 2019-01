Udinese, i convocati per il Parma: ci sono i nuovi Okaka e Zeegelaar

Sono 21 i convocati di Davide Nicola per la sfida di domani che vedrà l'Udinese affrontare il Parma. Entrano per la prima volta in lista i neo acquisti Okaka, Zeegelaar, Iniguez e Coulibaly. Assenti, per squalifica, due giocatori importanti come Pussetto e Mandragora, mentre rientra tra i convocati il secondo portiere Perisan, tornato alla base dopo il prestito al Padova. La lista completa:

Portieri: Musso, Nicolas, Perisan

Difensori: Ekong, Nuytinck, Opoku, Stryger, Ter Avest, Zeegelaar

Centrocampisti: Balic, Behrami, Coulibaly, De Paul, D’Alessandro, Fofana, Iniguez, Pontisso

Attaccanti: Lasagna, Machis, Micin, Okaka