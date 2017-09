Udinese, i convocati per il torneo "70 anni ND Gorica": c'è Maxi Lopez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mister Gigi Delneri ha diramato la lista dei convocati per il torneo di domani contro ND Gorica e Nk Istra. C'è anche l'ultimo arrivato in casa Udinese, Maxi Lopez.

PORTIERI - Bizzarri, Borsellini

DIFENSORI - Angella, Samir, Danilo, Ermacora, Filipiak, Donadello, Brunetti

CENTROCAMPISTI - Odasso, Samotti, De Paul, Ingelsson, Malle, Pontisso, Garmendia

ATTACCANTI - Ewandro, Lasagna, Maxi Lopez, Matos