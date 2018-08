Avanti, si ruota. In attacco Allegri ha abbondanza e la prima conseguenza potrebbe essere la panchina di Dybala con la Lazio. Alla prima di campionato col Chievo è stato fuori Mandzukic, oggi l’argentino si gioca il posto con Douglas Costa, leggermente favorito (candidati anche Cuadrado...

Casiraghi: "Ronaldo non segnerà 40 gol. Higuain un affare per il Milan"

Juve, i convocati per la Lazio: ancora out De Sciglio, Spinazzola e Kean

Napoli, i convocati per il Milan: out Fabian Ruiz. C'è Ospina

Eredivisie, il Den Haag stavolta non stecca

Oggi in TV, anticipi di A: Juve-Lazio e Napoli-Milan

Lazio, i convocati per la Juve: c'è Marusic, out Luiz Felipe

Verso Juve-Lazio, Allianz Stadium esaurito per la prima di CR7

Napoli-Milan, venduti 35mila biglietti per la gara del San Paolo

Frosinone, i convocati di mister Longo per la sfida contro il Bologna

Torino, Soriano va di fretta: è pronto per il debutto da titolare

Cassano: “Juve? Mai pensato, durerei poco. CR7 incide in Champions”

Parma, Tardini già sold out per la partita contro la Juventus

Udinese, i convocati per la Samp: ci sono Musso e Pussetto

Bologna, i convocati di Inzaghi: ok Destro e Santander

Verso Fiorentina-Chievo, Eysseric dal 1'. Pjaca in panchina

Pecci: "Napoli, Hamsik può fare regista ma non mancheranno critiche"

L'Udinese ha reso noto l'elenco dei convocati per la sfida contro la Sampdoria. Questa la lista completa:

