© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Udinese ha reso noti i convocati per la sfida contro la Sampdoria. Fuori Sami, Barak, Ingelsson, Teodorczyk e Badu, mentre sono regolarmente presenti De Paul e Lasagna non al top della condizione e dell'attenzione, con l'argentino molto discusso in termini di mercato.

Portieri: Musso, Nicolas, Perisan.

Difensori: De Maio, Ekong, Nuytinck, Opoku, Stryger, Ter Avest, Zeegelaar.

Centrocampisti: Behrami, D'Alessandro, De Paul, Fofana, Iniguez, Mandragora, Pontisso.

Attaccanti: Lasagna, Machis, Micin, Okaka, Pussetto.