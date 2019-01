Ultimo allenamento della settimana per la squadra che è uscita in tarda mattinata sul campo 4 del Bruseschi per l'Udinese. Dopo una prima parte di attivazione fisica in palestra e in campo, il Mister e il suo staff si sono concentrati sulla tattica in vista dell'amichevole di domani pomeriggio con il Padova (calcio d'inizio alle 15). L'ultima parte della seduta è stata dedicata al lavoro sulle palle inattive e sulle conclusioni a rete con la sola opposizione dei portieri. In gruppo anche i due nuovi acquisti Stefano Okaka e Marvin Zeegelaar che hanno svolto tutto l'allenamento insieme ai compagni.