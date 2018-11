Udinese, i tifosi hanno respinto la squadra dopo il ko con l'Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Clima tesissimo in casa Udinese con Julian Velazquez ormai a un passo dall'esonero. Nella giornata di ieri, subito dopo il triplice fischio finale allo stadio Castellani, con ennesima sconfitta per i bianconeri questa volta in favore dell'Empoli, i giocatori del club friulano, che si erano recati sotto il settore ospiti per salutare i tifosi e chiedere scusa, sono stati respinti dai sostenitori arrivati in Toscana infuriati dopo il ko. A riportarlo è TuttoUdinese.