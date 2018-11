Udinese, il punto sugli infortunati: Lasagna quasi recuperato

Fonte: Udinese.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buone notizie dal reparto infortunati dello spogliatoio dell'Udinese, dove Lukasz Teodorczyk prosegue senza sosta il lavoro per rientrare al più presto a disposizione di Davide Nicola. Il protocollo riabilitativo procede nei tempi previsti: l'attaccante polacco alterna lavoro in palestra a quello in campo, dove ha iniziato anche il lavoro specifico con il pallone.

Antonin Barak, avendo escluso problemi seri alla schiena già nella scorsa settimana, prosegue i lavori di ginnastica preventiva e terapie mirate per risolvere la lombalgia.

I risentimenti muscolari, di Wague al polpaccio sinistro e di Balic al retto femorale della gamba destra, vengono monitorati costantemente e i giocatori stanno lavorando quotidianamente per tornare in campo.

L' affaticamento muscolare patito da Lasagna al flessore della gamba sinistra in occasione della partita con la Nazionale è quasi del tutto recuperato. Kevin osserverà per sicurezza un regime di lavoro differenziato per qualche giorno.

Samir approfondirà il problema alla caviglia, rimediato in occasione della sfida di sabato contro la Roma, con ulteriori esami strumentali nella giornata di domani; seguiranno aggiornamenti.