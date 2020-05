Udinese, il report dell'allenamento odierno: differenziato per Prodl

Ritorno al lavoro collettivo per tutto i ragazzi in casa bianconera.

Anche oggi doppia seduta: al mattino squadra divisa in più gruppi per un lavoro sulla forza.

Al pomeriggio, dopo le fasi di attivazione, sui campi del Bruseschi, via alla prima sessione di allenamento con tutti i giocatori presenti, ad eccezione di Prodl impegnato in un percorso personalizzato.

Dopo i consueti torelli, spazio a specifici circuiti con la palla. A seguire esercitazione sul possesso con una partitella a campo ridotto con massimo due tocchi al pallone concessi.

Il programma di giornata si è concluso con il gruppo diviso in due: da una parte esterni, centrocampisti ed attaccanti impegnati in esercitazioni sullo sviluppo della manovra e di finalizzazione; dall'altra i difensori con mister Gotti si sono concentrati su un lavoro tattico per reparto.

Domani la squadra tornerà ad allenarsi alle ore 11.