© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Udinese, senza Rodrigo De Paul, potrebbe fare di necessità virtù. Il 3-5-2 schierabile da Nicola vedrebbe quindi Lasagna al centro dell'attacco, con Pussetto come spalla e D'Alessandro sulla corsia di sinistra ad agire come elastico. Possibilità Barak, ma a partita in corso.