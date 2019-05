Udinese-Inter, l'ex Pasquale: "Gara delicata, a entrambe servono punti"

© foto di Federico Gaetano

Interdipendenza.net ha contattato telefonicamente Giovanni Pasquale, 37 anni e difensore-allenatore dei piemontesi del Venaria e con un importante passato sia con Udinese che Inter: "Mi aspetto un match delicato, a entrambe le squadre servono punti, all'Inter per la zona Champions mentre all'Udinese per la salvezza. Sarà inoltre una gara preparata bene da entrambi gli allenatori e soprattutto la differenza la farà chi avrà maggiore voglia di raggiungere il rispettivo obiettivo. Secondo me sarà l'Inter che proverà a fare la partita creando pericoli all'Udinese, che dovrà chiudersi bene e sfruttare le ripartenze come fa di solito".

La stagione dell'Inter: "Ottima annata, hanno perso qualche punto contro le piccole nel girone d'andata ma poi si sono ripresi. Ora l'obiettivo di andare in Champions è fondamentale perché sappiamo tutti che giocare quella competizione fa entrare soldi alla società, che può quindi investire per rinforzare la squadra nei reparti dove c'è più bisogno".

L'ex compagno Handanovic: "Sin da quel periodo era un giocatore che curava tutto. Prima, durante e dopo gli allenamenti era un maniaco della preparazione delle partite e anche della sua forma fisica. Potevamo quindi aspettarci un miglioramento costante che gli avrebbe in futuro consentito di approdare in una grande squadra e divenirne capitano".

De Paul verso l'Inter: "Non lo conosco personalmente ma l'ho visto giocare. Ha grandi numeri, il problema è che quest'anno non è stato molto continuo nel rendimento. E una società come l'Inter deve avere giocatori già pronti per fare la differenza e puntare in alto. Almeno io la vedo così".