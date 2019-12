Udinese, intervento al menisco del ginocchio sinistro per Samir

Fonte: udinese.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Samir è stato operato al menisco del ginocchio sinistro presso la clinica Villa Stuart di Roma. L’intervento, eseguito in artroscopia dal professor Mariani, è perfettamente riuscito. Nelle prossime ore il giocatore rientrerà a Udine per iniziare l’iter riabilitativo e valutare i tempi di recupero.