Udinese lancia asta maglie durante match

Prima volta storia, in campo con 11 divise di stagioni passate

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - 11 giocatori, 11 maglie bianconere di passate stagioni tutte diverse tra loro, 11 sogni da realizzare e un'operazione totalmente inedita in ambito sportivo: questi gli ingredienti principali di "Dacia The Auction", l'originale iniziativa di Dacia e Udinese, a cui si darà avvio in occasione della partita Udinese-Lazio il prossimo 8 Aprile. Un'asta sorprendente, che saprà anche far rivivere la storia dell'Udinese attraverso le maglie del passato del Club, e che durante i 90 minuti del match vedrà come Banditore d'eccezione uno dei più forti difensori di sempre del calcio italiano: Ciro Ferrara. Con questa singolare iniziativa, Udinese Calcio e il suo main sponsor scendono in campo per dar vita ad ambizioni e progetti di chi ha ancora un sogno da realizzare, chiuso in un cassetto. L'asta si svolgerà su Catawiki.it, il sito d'aste online specializzato in oggetti rari e speciali. All'esito dell'asta, il valore raggiunto dalle diverse maglie contribuirà alla realizzazione del "sogno" abbinato a ciascuna di esse.