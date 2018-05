Udinese, Lasagna al 90': "Grazie ai tifosi per gli applausi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Sky Sport dopo la gara vinta contro il Bologna, parla l'attaccante dell'Udinese, Kevin Lasagna: "Salvezza sofferta, non volevamo arrivare fino a questo punto. Peccato per l'anno non semplice, ma ci tenevamo a chiudere bene dinanzi a uno splendido pubblico. Io metto sempre tanto impegno e ringrazio i tifosi per gli applausi".