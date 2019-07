© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il microfono di Udinews TV, l'attaccante dei friulani Kevin Lazagna ha parlato in vista della nuova stagione. "Voglio aiutare la squadra, speriamo possa arrivare in doppia cifra e di migliorare tutti insieme tramite il bel gioco della squadra. I gol passano soprattutto per i centrocampisti. Se ci sono buoni rifornimenti, la vena realizzativa è più alta. Sono curuioso di conoscere il modulo di quest'anno, lavoriamo abbastanza duramente ma sappiamo che i carichi pesanti arriveranno nelle prossime settimane".

Sogno Nazionale. Lasagna vuole disputare una grande stagione così da convincere Roberto Mancini a convocarlo per l'Europeo. "A fine stagione ci sarà Euro 2020, sarebbe un sogno arrivare a vestire la maglia azzurra all'Europeo", ha aggiunto.