Fonte: udinese.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima doppia seduta della stagione per l'Udinese di Tudor. La squadra ha svolto in mattinata un lavoro atletico con esercitazioni sul possesso palla, mentre nel pomeriggio, sotto una pioggia battente, il focus si è spostato sulla parte tecnico tattica. Da segnalare il rientro in gruppo di Rolando Mandragora.

Dopo l'allenamento pomeridiano, i bianconeri hanno raggiunto la sede del ritiro e riprenderanno a lavorare domani ancora con un programma bigiornaliero.