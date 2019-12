© foto di Giacomo Morini

L'Udinese di mister Gotti si è allenata in mattinata sui campi del Bruseschi, a due giorni dal match dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Una seduta principalmente tecnico-tattica, conclusasi con alcune esercitazioni mirate sui calci piazzati. Da segnalare il rientro in gruppo di Rodrigo De Paul, che torna così a disposizione del tecnico veneto, mentre continua il lavoro personalizzato per Ken Sema, Samir e Mato Jajalo. Domani ultima rifinitura alle ore 14, prima della partenza per Torino. Lo riporta il sito ufficiale del club.