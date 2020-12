Udinese, Musso premiato al Galà del Calcio Triveneto come miglior bianconero del 2019-2020

Prestigioso riconoscimento per il portiere bianconero Juan Musso che, in occasione della 20esima edizione de "Galà del Calcio Triveneto", è stato indicato come miglior giocatore dell'Udinese per la stagione 2019/20. Il riconoscimento è stato assegnato dalla AIC, organizzatrice dell'evento, su indicazione dei giornalisti dell'USSI. Quest'anno, visto il particolare momento storico, non si terrà la consueta cerimonie di premiazione al Teatro Comunale di Vicenza e, pertanto, il premio sarà consegnato a Musso prossimamente presso la sede del club. A riportarlo è lo stesso sito ufficiale dell'Udinese.