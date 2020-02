Udinese, Nuytinck regolarmente in gruppo. A parte Samir e Prodl

Fonte: udinese.it

Prosegue la settimana di lavoro dell'Udinese di Gotti. In vista della trasferta di Brescia, il gruppo ha lavorato sia al mattino che al pomeriggio. Nel primo allenamento lavoro sulla forza in palestra mentre, nel secondo, spazio alle esercitazioni tecnico tattiche. Prima di iniziare con il pallone, però, ancora lavoro a secco per il gruppo. In seguito via alle prove di alcune situazioni di gioco, difensive ed offensive, con un focus sul possesso palla. In chiusura di seduta esercitazioni di finalizzazione. Regolarmente in gruppo per tutta la giornata Bram Nuytinck che ieri, precauzionalmente, aveva svolto un lavoro differenziato. Ancora percorso personalizzato per Samir e il neo arrivato Prodl.