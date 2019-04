Udinese, Opoku a rischio per la Roma: soffre per una botta al ginocchio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nicholas Opoku potrebbe saltare la gara contro la Roma stando a quanto rivela oggi TuttoUdinese.it. Il difensore ghanese, uscito acciaccato dalla sfida contro l'Empoli per una botta rimediata all'altezza del ginocchio, anche oggi si è allenato a parte e un suo recupero per la gara di sabato appare difficile. Qualora Opoku non dovesse farcela, a sostituirlo sarebbe De Maio.