Pochi episodi da rivedere in Udinese-Parma, gara terminata 2-1 per gli ospiti e un rigore netto che andava visto senza VAR: "All’8’ slalom di Gervinho che entra in area di rigore e finisce a terra dopo un contatto con De Paul: Mazzoleni non è distante e fa ampi cenni di proseguire il gioco. Ma De Paul ha agganciato il piede dell’ivoriano e il Var Aureliano arriva in soccorso del direttore di gara, suggerendogli la review dell’episodio: non c’è discussione, è calcio di rigore per il Parma. Mazzoleni aveva preso un abbaglio. Al 47’ cross di De Paul dalla sinistra, Iacoponi devia in angolo: reclama un fallo di mano l’Udinese, ma è tutto regolare, il laterale del Parma colpisce il pallone con il petto, giusto in questo caso lasciar correre. Nella ripresa, al 23’ Gervinho realizza il 2-1 al termine di una cavalcata in cui resiste pure al tentativo di fallo di Fofana. Mazzoleni giustamente ammonisce D’Alessandro per un fallo commesso su Stulac all’inizio dell’azione", scrive La Gazzetta dello Sport.