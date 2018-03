Udinese, Policano su Allan: "Al Napoli dà l'anima, è determinante"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Policano, ex calciatore di Torino e Napoli nonché attuale talent scout dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. "Sapevamo che Allan fosse un ottimo giocatore. Quando si entra all'interno di un gruppo e si acquisisce una mentalità vincente, si ha sempre voglia di migliorare e far bene. E' sempre stato presente, attento negli allenamenti. Giocare con dei campioni ha fatto diventare lui stesso un campione. Adesso è determinante, non perde più palloni, dà sempre l'anima in campo e i risultati li sta raccogliendo", le sue parole.