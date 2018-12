La squadra è buona, abbiamo potenziale per stare davanti a altri

(ANSA) - UDINE, 11 DIC - "Mai mi sarei aspettato di trovarmi a questo punto; la squadra è buonissima, ha l'unica pecca di essere molto giovane". Lo ha detto oggi il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Calcio, Daniele Pradè all'incontro per gli auguri di Natale con la stampa. "La nostra crescita deve essere costante per tornare quell'Udinese contro cui avevo paura di perdere quando la incontravo. Sono convinto che passerà questo momento perché abbiamo le potenzialità per stare davanti a squadre che ora sono davanti a noi - ha aggiunto svelando che scriverà una "letterina a Babbo Natale" per chiedere "un pizzico di fortuna in più, in campo e fuori; abbiamo avuto talmente tanti infortuni che ci hanno tolto sicurezze che chiedo solo che gli episodi non favorevoli diventino favorevoli, poi tutto andrà per il verso giusto".