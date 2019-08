Udinese, presentata la maglia per la stagione 2019/20

Fonte: www.udinese.it

© foto di Federico Gaetano

Un abbraccio enorme quello che il popolo bianconero ha riservato a tutta la squadra e lo staff per la presentazione ufficiale.

3000 i tifosi che hanno invaso la Curva Nord, nonostante l'intensa pioggia, per salutare tutti i ragazzi di mister Tudor e spingerli nella marcia d'avvicinamento alla nuova stagione.

Svelata, tra l'entusiasmo generale, la nuova prima maglia firmata Macron, con il gruppo al gran completo a sfilare vestito di bianconero.

Cori dei tifosi per il patron Gianpaolo Pozzo, presente insieme al Direttore Generale Franco Collavino e al Responsabile dell'area tecnica Pierpaolo Marino.

Ecco il ringraziamento del patron ai tifosi :" Grazie ragazzi, siamo qui insieme per un'altra stagione importante per riscattare le ultime non fortunate. Noi siamo qui pieni di passione come sempre. L'Udinese e gli Alpini sono importantissimi per il Friuli. Vi voglio bene come so che voi me ne volete, quindi sono contento di essere ancora qui con voi a lottare per raggiungere gli obbiettivi già raggiunti altre volte. Dobbiamo ripeterci, questa è l'ambizione friulana, di tutti i tifosi e del sottoscritto".

Ringraziamento ai tifosi per il loro amore anche da parte di mister Igor Tudor: "Grazie! E' veramente bello sentire questo calore, speriamo di regalarvi tante soddisfazioni questo anno".

Ha preso la parola per salutare i fans capitan Kevin Lasagna: "Fa veramente piacere sentire questo calore da parte dei tifosi, dimostrato anche dai numeri della campagna abbonamenti, noi ce la metteremo tutta per meritarci questo calore".

Visibilmente colpito l'ultimo arrivato Ilija Nestorovski: "Sono emozionato oggi venire qua con tutti questi tifosi mi rende emozionato e contento. Vi ringrazio per quello che avete fatto oggi".