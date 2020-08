Udinese, presentata la nuova maglia per stagione 2020/2021. Il comunicato ufficiale

E' stata svelata oggi la nuova maglia dell'Udinese per la stagione 2020/2021. Di seguito il comunicato ufficiale e la foto ufficiale nella grafica del club: Presentata, in collaborazione con PromoTurismoFVG, a Lignano Sabbiadoro e Grado la nuova maglia “Home” che Udinese Calcio e Macron, azienda leader internazionale nel settore del teamwear e sponsor tecnico del club friulano, hanno voluto richiamasse quella indossata anche da Zico nella stagione 1984-1985, dove il tradizionale bianconero era costituito da bande diagonali e non dalle tradizionali verticali.

Una maglia che alla tradizione abbina l’innovazione e il rispetto per l’ambiente: la nuova maglia dell’Udinese è infatti realizzata con un particolare tessuto - Eco-Softlock – ottenuto da filato TOPGREEN® certificato da Global Recycled Standard, in poliestere 100% riciclato da PET.

La nuova “Home” è a girocollo con bordo bianco. I polsi delle maniche in maglieria sono di colori opposti: destro bianco, sinistro nero. Sulla manica destra è inoltre inserito in stampa sublimatica, tono su tono, l’anno di fondazione del club friulano, il 1896. La grafica che contraddistingue il kit casalingo 2020-2021 è la striscia diagonale bianca ad altezza petto a contrasto con il nero del resto della maglia.

Il backneck è personalizzato con etichetta a bande bianconere e sulla quale appare lo stemma della squadra e la scritta I PRIMI BIANCONERI D’ITALIA. Sul petto a destra è ricamato in bianco il Macron Hero, logo del brand italiano, mentre a sinistra, lato cuore, la patch con lo stemma dell’Udinese Calcio.

Nel retrocollo, in bianco, è ricamato il motto La Passione è la nostra Forza. A completare il kit ‘Home’ ci sono gli shorts bianchi con coulisse bianca e i calzettoni, che possono essere bianchi con due righe nere orizzontali sul bordo superiore, oppure neri con bordo superiore bianco. In entrambi i casi, al centro nella parte anteriore, è posto il Macron Hero, mentre sul polpaccio è stampata la scritta U.C. 1896.

La doppia presentazione si è tenuta, a Lignano Sabbiadoro, nella splendida cornice della Terrazza a Mare e a Grado presso il Grand Hotel Astoria. Una scelta naturale quella di organizzare gli eventi in due tra le principali località turistiche balneari della regione Friuli Venezia Giulia, vista la partnership in essere, oramai da due anni, tra Udinese Calcio e PromoTurismoFVG.

La maglia è stata presentata con un video celebrativo delle località turistiche della regione e della passione per l’Udinese con il claim “Infinite bellezze, infinita passione”.

“La nuova maglia “Home” – spiega il Direttore Generale di Udinese Calcio Franco Collavino – è un trait d’union tra passato e presente. Il design scelto con Macron, nostro sponsor tecnico per la terza stagione consecutiva, riporta la mente dei tifosi all’iconica divisa indossata da Zico nella stagione 1984/1985, arricchita da massima cura nei dettagli, finiture accattivanti e eco-sostenibilità. Ad arricchire di significato questo importante momento le magnifiche cornici di Lignano Sabbiadoro e Grado. A partire da questo momento, vogliamo iniziare sotto i migliori auspici la nuova stagione per regalare soddisfazioni ai nostri tifosi onorando i nostri colori e la terra di cui siamo ambasciatori privilegiati”.