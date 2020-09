Udinese, presentata via Twitter la seconda maglia. Dedicata ai Fogolâr Furlan

vedi letture

Attraverso i propri canali social l'Udinese ha svelato la sua seconda maglia per la stagione che sta per iniziare. Una divisa che, per stessa ammissione del club bianconero "è dedicata al Friuli e a tutti coloro che pur vivendo all'estero portano tutti i giorni il Friuli e l'Udinese nel cuore. Sul nuovo Away Kit si trova infatti l’elenco delle oltre 140 città di tutto il Mondo dove è presente un Fogolâr Furlan, simbolo da sempre dei friulani in tutto il Mondo. Per celebrare e rinforzare ulteriormente un legame storico e profondo tra il Club e i friulani, per il lancio del nuovo Away Kit è stata spedita una confezione celebrativa con la nuova maglia a tutti i Fogolârs Furlans presenti nel Mondo".