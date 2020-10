Udinese, primo allenamento per Deulofeu: il report del club bianconero

Prosegue il lavoro dell'Udinese in vista dell'amichevole contro il Pordenone di sabato. La squadra - si legge nella nota ufficiale del club - ha sostenuto una doppia seduta, lavorando a gruppi in palestra al mattino e scendendo in campo per una seduta tecnico tattica al Bruseschi al pomeriggio. In gruppo con i compagni anche Deulofeu. Domani i bianconeri sosterranno una seduta pomeridiana.