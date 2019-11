© foto di Emanuela Craba

Udinese in campo questo pomeriggio al Bruseschi per preparare la sfida di domenica al Ferraris contro il Genoa. La seduta, diretta di mister Luca Gotti, ha previsto una fase di attivazione e riscaldamento svolta in palestra. Una volta giunta sul campo due la squadra ha avviato un focus sul possesso palla e sulla costruzione della manovra, attraverso specifiche esercitazioni e partitelle a campo ridotto. Nel prosieguo dell'allenamento, poi, ancora lavoro sui meccanismi difensivi ed offensivi tra campo 1 e 2. Ancora lavoro differenziato per Stryger Larsen. Domani - riporta il sito ufficiale del club - allenamento di rifinitura alle ore 11,30.