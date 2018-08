Udinese quasi 13mila abbonati,gioia club

E' record dal 2013, 'nostro stadio è comodo e per le famiglie'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - UDINE, 25 AGO - L'Udinese sfiora il tetto dei 13 mila abbonati. La campagna tesseramenti per il campionato di serie A 2018/2019, che vedrà l'Udinese debuttare davanti al suo pubblico domani sera nella seconda giornata contro la Sampdoria, si è chiusa oggi con la sottoscrizione di 12.926 abbonamenti. È il dato record dalla stagione 2013. "Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato e grati ai tifosi che non fanno mai mancare la loro passione - ha dichiarato il dg del club friulano Franco Collavino - con questo successo ci hanno dimostrato di avere fiducia nella svolta che abbiamo impresso alla società e alla squadra negli ultimi mesi. Sono oltre mille in più rispetto alla scorsa stagione i tifosi che sosterranno i bianconeri ogni domenica nelle partite in casa, e abbiamo anche la possibilità di superare la soglia delle 13mila tessere. Abbiamo puntato su uno stadio moderno, comodo, una casa per i tifosi dell'Udinese, un impianto all'avanguardia unito a una politica di prezzi che favorisce le famiglie".