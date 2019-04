Fonte: http://www.udinese.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non c'è riposo per l'Udinese che stamani ha ripreso la preparazione in vista dello scontro diretto di domenica con l'Empoli.

Seduta in palestra per i titolari, alle prese con il solito lavoro defatigante post partita.

Tutti gli altri sono usciti invece sul campo 2 del Bruseschi dove ad aspettarli c'era un sorridente Igor Tudor.

Un'oretta di allenamento per il gruppo, quasi tutta con la palla a parte l'attivazione muscolare iniziale.

Mister Tudor ha proposto diverse tipologie di possesso palla prima a tre colori e poi a due, esercitazioni di tiri con accelerazioni e partitelle quattro contro quattro a campo ridotto.

Nota lieta della giornata il rientro in gruppo di Marco D'Alessandro che ha svolto tutta la seduta con i compagni.

Differenziato invece per William Ekong impegnato in scatti e navette sul campo 3.