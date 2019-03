© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Meno due alla sfida con il Napoli e il lavoro al Bruseschi continua. L'Udinese s'è ritrovata sui campi alle 11 dopo aver sostenuto una prima parte di seduta nella palestra interna alla Dacia Arena per l'attivazione muscolare. Una volta all'esterno, sotto gli ordini del Mister e dei suoi collaboratori, si è svolta una seduta sul Campo 4 che ha visto i ragazzi impegnati in esercizi di tecnica dinamica col pallone ai piedi, seguiti da focus dedicati ai singoli reparti. Ultima parte di allenamento riservata alle esercitazioni tattiche, concluse con una partitella a tema palle inattive. Il gruppo ha visto il rientro per tutta la seduta di Okaka e Pussetto, mentre De Maio ha sostenuto una seduta di lavoro personalizzato programmato.