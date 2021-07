Udinese, rinnovato l'accordo con Dacia: è il marchio più longevo della Serie A

(ANSA) - UDINE, 08 LUG - Nell'ambito della presentazione della divisa da trasferta, è stata rinnovata la partnership tra Udinese e Dacia, il cui marchio dà anche il nome allo stadio di Udine. Si tratta - è stato ricordato - del brand più longevo su una divisa di serie A dopo che la Pirelli ha interrotto la propria collaborazione come main sponsor dell'Inter, che durava da un quarto di secolo. "Il rapporto con Dacia - ha spiegato il vice presidente dell'Udinese, Stefano Campoccia - è storico e va oltre una partnership standard. Condividiamo con Dacia valori forti ed iniziative, come quella di oggi, che rinsaldano la sinergia dei rispettivi brand, sfruttando anche il volano della Dacia Arena. E' un piacere, dunque, che sulle nostre maglie sia presente il nuovo logo Dacia, all'insegna di una costante condivisione di valori come, ad esempio, quello della sostenibilità ambientale. Sapere di poter essere veicolo di messaggi positivi come questo e di riuscire a coinvolgere brand così importanti in questa direzione è per noi motivo di grande orgoglio". "Dacia cambia marcia - ha sottolineato Francesco Fontana Giusti, direttore comunicazione e immagine del Gruppo Renault - rimane Dacia confermandosi la marca con il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato, ma diventa più moderna. Una gamma rinnovata che include l'essenziale richiesto dai nostri clienti senza rinunciare alla qualità, una nuova identità di marca che sottolinea la solidità del nostro brand, e anche quella della nostra partnership con Udinese Calcio, per ripartire insieme ancora più forti. Questa presentazione è stata anche l'occasione di presentare, in anteprima Europea, il Nuovo Duster, il Suv rinnovato nel look con uno spirito outdoor". (ANSA).