Udinese, risentimento al flessore per Lasagna

Mister Davide Nicola non ha schierato oggi Kevin Lasagna non per scelta tecnico-tattica ma perché non aveva la disponibilità del giocatore. In mix zone il direttore tecnico Daniele Pradè ha spiegato che Lasagna è stato fermato da un risentimento al flessore. Ha provato anche in mattinata, perché voleva essere della partita, ma non ce l'ha fatta. Da qui la panchina. La sua assenza dall'undici titolare non è stata causata da una scelta tecnica ma da un infortunio. Nei prossimi giorni se ne saprà di più. Lo riporta Udineseblog.it.