Giornata di ripresa dei lavori in casa Udinese, con i ragazzi di mister Nicola impegnati prima in una riunione tecnica di inizio settimana, per poi spostarsi in palestra per l’attivazione fisica. Nel pomeriggio tutti sui campi del Bruseschi, per concludere il riscaldamento con degli esercizi tecnico-tattici utili a focalizzare le consegne della seconda parte del lavoro. Parte centrale dell’allenamento dedicata al possesso palla. Infine, divisa in due gruppi, la squadra ha svolto delle partite a tema con particolare attenzione, in modo alternato, sulle fasi offensive e difensive. Nota positiva di questo inizio settimana la presenza, per buona parte della seduta, di Sandro, che sta facendo il possibile per esserci domenica, alla ripresa del campionato.