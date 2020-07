Udinese, seduta mattutina per gli uomini di Gotti. Rientro in gruppo per Walace

vedi letture

Allenamento mattutino per l'Udinese in vista del match di campionato contro il Cagliari. Seduta di scarico in palestra per i giocatori scesi in campo dal primo minuto ieri contro la Juventus. Gli altri si sono allenati al "Bruseschi" completando un lavoro tecnico tattico. Rientro in gruppo per Walace.