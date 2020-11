Udinese, seduta tattica per chiudere la settimana: Gotti dà un giorno di riposo alla squadra

Si chiude la settimana di preparazione dell'Udinese, privata ovviamente dei suoi nazionali. Luca Gotti concede un giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti in vista del Genoa. Di seguito il report della seduta odierna: "Ultimo allenamento di un’intensa settimana di lavoro per i bianconeri che, stamane, sono scesi in campo al Bruseschi. Dopo le fasi di riscaldamento via al lavoro tecnico tattico caratterizzato da specifiche esercitazioni e partitine. Domani la squadra osserverà un giorno di riposo per riprendere la preparazione lunedì pomeriggio".