Udinese, si rivede ter Avest. Differenziato per Nuytinck e De Maio

Fonte: udinese.it

Consueta attivazione in palestra per l'Udinese, a cui ha fatto seguito una seduta di lavoro mattutina sotto lo sguardo di Igor Tudor, uscito sui campi del Bruseschi al fianco di Gino Pozzo, presente a bordocampo per l'intero allenamento. Alla testa del gruppo Hidde Ter Avest, un mese dopo l'ultima apparizione a San Siro contro il Milan. Il mister ha optato per una fase di riscaldamento più lunga, suddivisa in più stazioni con esercizi con e senza palla, completando la fase di rodaggio con l'abituale torello. I ritmi si sono intensificati passando sul campo tre, dove i giocatori si sono affrontati in una serie di uno contro uno a campo ridotto con conclusioni verso la porta, finalizzate con la tradizionale partitella. Programma differenziato per De Maio, Nuytinck e Zeegelaar, che hanno svolto il loro allenamento all'interno delle palestre e delle strutture della Dacia Arena: un percorso studiato dallo staff medico per gestirne sforzi e acciacchi. Nuovamente in campo anche Seko Fofana.