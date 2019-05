Udinese-SPAL, i convocati di Semplici: recupera Kurtic, out Missiroli

© foto di Federico Gaetano

Lo staff tecnico della SPAL ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro l'Udinese (in programma alla Dacia Arena domani alle 15.00). Tra gli acciaccati recupera Kurtic, niente da fare invece per Missiroli. Ecco i giocatori chiamati per l'incontro:

Portieri: Fulignati, Gomis, Poluzzi, Viviano.

Difensori: Bonifazi, Cionek, Regini, Simic, Vicari.

Centrocampisti: Costa, Dickmann, Fares, Kurtic, Lazzari, Murgia, Schiattarella, Valdifiori, Valoti.

Attaccanti: Antenucci, Floccari, Jankovic, Paloschi, Petagna.