Fonte: Udineseblog.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Udinese si ritroverà domani mattina per la consueta seduta defaticante, come da abitudine portata da Velazquez e proseguita da Nicola. Come annunciato da Pradè, dovrebbe tornare in gruppo Behrami e in settimana anche Barak: per entrambi l'obiettivo è la convocazione per la sfida contro l'Inter a San Siro. Il capitano può puntare alla maglia da titolare, il ceco cercherà di riprendere a fare minutaggio. Si avvicina il rientro anche per Wague, che pure a Milano dovrebbe tornare nella lista dei convocati.

La gara con l'Atalanta non ha lasciato strascichi a livello di infortuni: D'Alessandro è uscito per crampi.