© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Udinese già al lavoro in vista della sfida di Coppa Italia al Bologna: la squadra stamane ha svolto un lavoro di scarico in palestra per i giocatori scesi in campo dell'inizio ieri, tutti gli altri hanno lavorato al Bruseschi. Seduta incentrata sul lavoro atletico e, poi, su quello tecnico con specifiche esercitazioni sul possesso palla.