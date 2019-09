Udinese, Stryger Larsen e Nestorovski in gruppo. Rientrato Fofana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua a recuperare elementi Igor Tudor dopo la sosta per le nazionali. Dopo esser rientrati ieri pomeriggio ed aver svolto un programma individuale, Stryger Larsen e Nestorovski si sono regolarmente allenati quest’oggi in gruppo. Rientro alla base anche per Seko Fofana che, galvanizzato dal primo gol in carriera realizzato con la maglia della Costa d’Avorio ieri in amichevole contro la Tunisia, si è prontamente rimesso al lavoro svolgendo un allenamento di scarico visti i 90 minuti disputati con la sua nazionale. Il resto dei ragazzi sono scesi in campo al pomeriggio continuando la marcia di avvicinamento alla sfida con l’Inter di sabato. Dopo le fasi di attivazione completate tra campo e palestra, il gruppo ha lavorato con la palla, iniziando con i classici torelli e proseguendo con esercitazioni tecnico tattiche e partitelle a tema. Tra stasera e domani il rientro dagli ultimi nazionali che hanno esaurito i rispettivi impegni e dal pomeriggio di domani saranno nuovamente a disposizione di mister Tudor per l’allenamento fissato ancora per le ore 18. A riportarlo è Udinese.it.